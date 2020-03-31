Мишустин разъяснил порядок уплаты налога с процентов по вкладам

Он особо подчеркнул, что введение нового налога не связано с текущей экономической ситуацией. Речь идет о том, чтобы обеспечить устойчивость бюджета в долгосрочной перспективе.

«Налог коснется только доходов, которые будут получены в 2021 году. А сам налог будет подлежать уплате только в 2022 году», — отметил Михаил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что сами счета налогом не облагаются. 13% НДФЛ нужно заплатить от дохода, который физическое лицо получило за счет вложенных этих денег. При этом если эта годовая сумма составит 60 тысяч рублей и меньше, то налог платить не нужно.

Также от уплаты налога освобождаются банковские счета, где годовая ставка не превышает 1%. В частности, это зарплатные счета россиян.

Сегодня закон о введении НДВЛ в 13% на доход по банковским вкладам и ценным бумагам, чья общая стоимость превышает один миллион рублей, одобрила Госдума.

Ввести налог на доходы физических лиц со вкладов и облигаций предложил президент России Владимир Путин во время обращения к населению. Он заявил, что нужно ввести 13% налог на проценты с банковских вкладов и инвестиций в ценные бумаги, чья общая стоимость превышает один миллион рублей.

Однако как именно будет рассчитываться налоговая база, лидер страны не уточнил. Многие граждане не поняли, что именно будет с их вкладами, и отправились в банки закрывать свои счета. Ассоциация банков России обратилась с жалобой в ЦБ.

