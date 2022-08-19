Мишустин подписал постановление об увеличении вдвое кешбэка за путевки на Дальний Восток

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении до 40 тысяч рублей максимальной суммы туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что до настоящего момента максимальный размер «дальневосточного» кешбэка составлял 20 тысяч рублей.

С 25 августа в России стартует осенний этап продаж туров с кешбэком 20%. Такую выгоду можно получить за поездки в период с 1 октября по 25 декабря.

По данным Ростуризма, по внутреннему турпотоку в стране уже отдохнули более 34 миллиона человек, это больше, чем в прошлом году. По итогам 2022 года ожидается турпоток на уровне 61 миллиона человек. Также по программе детского туристического кешбэка в этом году уже продали 845 тысяч путевок в лагеря.

Ранее сообщалось, что у россиян вырос спрос на шопинг-поездки и туры выходного дня в Белоруссию. Продажи путевок в Белоруссию увеличились более чем на 60%.