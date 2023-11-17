Деньги 17 ноября 2023, 13:02 Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов РБК: Мишустин отклонил идею об инфраструктурном сборе с маркетплейсов Freepik

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Председатель правительства Михаил Мишустин не поддержал идею ввести инфраструктурный сбор с маркетплейсов. Об этом РБК рассказал источник в Минцифры.

«Предложение было частью концепции повышения эффективности „Почты России“», — сообщило издание.

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Проект представил ее гендиректор по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков. Однако сбор не поддержали из-за того, что его, вероятнее всего, переложили бы на покупателей.

«Премьер не поддержал предложение», — сказал один из источников издания.

Ранее Мишустин на заседании правительства заявил, что на повышение зарплат работников бюджетной сфер дополнительно направят более 5,5 миллиарда рублей. Глава кабмина пояснил, что задачу поставил президент Владимир Путин. Работники культуры, науки, медицины и образования уже стали зарабатывать больше.

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