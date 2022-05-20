Мишустин назвал доллар и евро инструментами политического шантажа

Доллар и евро все чаще используются как инструмент политического давления и шантажа. Дедолларизация российской экономики является приоритетом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передало РИА «Новости».

«Доллар и евро все чаще используются в качестве инструмента политического давления и экономического шантажа», — заявил председатель правительства РФ, выступая на заседании совета глав кабминов стран СНГ.

Мишустин отметил, что в условиях санкционного давления нужно расширять использование национальных валют во взаимных расчетах, зон свободной торговли, усиливать взаимодействие в транспортно-логистической сфере.

«В центре внимания остается дедолларизация», — подчеркнул премьер-министр России.

Центробанк РФ с 20 мая отменил ограничения на продажу валюты, кроме долларов и евро. ЦБ напомнил, что ранее ограничения распространялись на любую иностранную валюту.

В пятницу в ходе торгов на Мосбирже доллар опустился ниже 60 рублей впервые с апреля 2018 года. В Госдуме считают, что укреплению рубля поспособствовали ограничения ЦБ.