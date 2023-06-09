Деньги 09 июня 2023, 11:00 Миру предсказали высокую инфляцию из-за скачка цен на нефть Экономист Ачкасов: миру грозит высокая инфляция в 2025–2026 годах из-за цен на нефть РИА «Новости»

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Высокая инфляция может вернуться в мировую экономику в 2025–2026 годах. Это произойдет из-за роста стоимости нефти марки Brent до 130-150 долларов за баррель. Такое мнение выразил управляющий директор, M.I. Achkasov & Co Максим Ачкасов в беседе с РИА «Новости».

Политика ведущих центробанков в последние годы грозила инфляцией. Лишь в этом году регуляторы обратили внимание на ее показатели и приняли меры, замедляющие темпы роста цен.

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Последние данные показали, что инфляция в Соединенных Штатах в годовом исчислении уменьшилась до 5% в марте и до 4,9% в следующем месяце. Вторая половина года, по мнению эксперта, может периодом начала поворота в сторону облегчения денежно-кредитной политики со стороны ведущих центральных банков. Он также не исключил снижение процентных ставок. Однако такое развитие ситуации может стать временным трендом.

«Резкий рост цен, в частности на продовольствие, указывает на то, что инфляция никуда не уходит. В 2025–2026 годах ожидается возвращение более высоких уровней инфляции — 5-7% в сравнении с ожидаемым коридором 4-5% в 2023–м, если смотреть на экономику США», — спрогнозировал Ачкасов.

Он предположил, что инфляция будет усиливаться на фоне увеличения роста цен на промышленные металлы и сырье. По его словам, рост цен на нефть и преодоление отметки в 100 долларов за баррель станет «триггером начала ускорения инфляции» в 204 году, считает эксперт.