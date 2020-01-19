Миру предрекли новую Великую депрессию

По мнению Георгиевой, грядущее десятилетие будет характеризоваться «возрастающей неуверенностью», одной из причиной которой она назвала неравенство доходов. В пример она привела Великобританию.

«В Великобритании наиболее состоятельные 10 процентов населения теперь контролируют почти столько же активов, сколько самые бедные 50 процентов», — пояснила глава МВФ.

Аналогичную ситуацию Георгиева проследила и в других странах планеты. Неравенство, заявила директор МВФ, уже практически достигло рекордных показателей.

Между тем аналитики МВФ выяснили, что такая ситуация складывается обычно перед мощным финансовым кризисом. Так, например, произошло в начале прошлого века, когда технологическое развитие привело сначала к «позолоченному веку», а потом перешло в «ревущие двадцатые» и, наконец, в финансовую катастрофу. Поэтому наше время может стать копией 20-х годов XX века, когда грянула Великая депрессия.