    19 января 2020, 11:14

    Миру предрекли новую Великую депрессию

    Екатерина Керсипова

    Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что над миром нависла угроза мощного финансового кризиса. На это она указала в своем выступлении в Институте мировой экономики Петерсона в столице США, пишет Sputnik.

    По мнению Георгиевой, грядущее десятилетие будет характеризоваться «возрастающей неуверенностью», одной из причиной которой она назвала неравенство доходов. В пример она привела Великобританию.

    «В Великобритании наиболее состоятельные 10 процентов населения теперь контролируют почти столько же активов, сколько самые бедные 50 процентов», — пояснила глава МВФ.

    Аналогичную ситуацию Георгиева проследила и в других странах планеты. Неравенство, заявила директор МВФ, уже практически достигло рекордных показателей.

    Между тем аналитики МВФ выяснили, что такая ситуация складывается обычно перед мощным финансовым кризисом. Так, например, произошло в начале прошлого века, когда технологическое развитие привело сначала к «позолоченному веку», а потом перешло в «ревущие двадцатые» и, наконец, в финансовую катастрофу. Поэтому наше время может стать копией 20-х годов XX века, когда грянула Великая депрессия.