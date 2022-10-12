Миру предрекли девальвацию всех валют | 360°

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Миру предрекли девальвацию всех валют

Доцент Григорьев заявил о вреде для бедных стран из-за девальвации всех валют мира

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Девальвация всех валют в мире станет результатом цепочки экономических потрясений, считает доцент Института мировой экономики и науки РУДН Владимир Григорьев. Сильнее всего от этого пострадают бедные страны.

Сейчас мировая валютная система нестабильна из-за длинной цепочки событий, которая берет начало еще в 1991 году, отметил Григорьев в беседе с агентством «Прайм». Разбалансировка бюджетов большинства стран, которая ведет к неизбежной девальвации валют, стала результатом кризисов последних 30 лет. Страны со слабой экономикой, по словам Григорьева, больше всех пострадают от этого процесса, затем это ударит по Западной Европе и Японии, и только потом по Соединенным Штатам.

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На фоне укрепления доллара, как заметил аналитик,  США могут получить передышку. В зону риска при этом попадают валюты стран Азии, Африки, а также Латинской Америки.

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На рубль «бури» рынка не влияют. Все потому что отечественная валюта на сегодня практически выведена из мировой финансовой системы, объяснил Григорьев.

Независимый финансовый аналитик Андрей Верников ранее прогнозировал, что на создание реальной замены доллару в качестве мировой резервной валюты уйдет несколько десятилетий. К доллару сегодня остается большое доверие, даже несмотря на то, что его использование не очень выгодно развивающимся странам.

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