Мировые цены на нефть упали в ходе торгов в среду, 15 декабря. Об этом сообщил RT.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI на январь упала на 1,30%. Она составила 69,81 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в феврале составила 72,87 доллара за баррель, что на 1,13% ниже.

Ранее стало известно, что «Газпром нефть» и лидеры авиаотрасли займутся изготовлением уникального для российской промышленности зеленого топлива, у которого минимальный углеродный след.