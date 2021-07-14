Мировые цены на нефть снизились

Цены на нефть снизились 14 июля. Об этом сообщил RT.

Фьючерсы на нефть WTI за август подешевели на 0,23% и составили 75,08 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,12% — до 76,40 доллара за баррель.

Ранее экономист ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что осенью курс доллара США может установиться на уровне 70 рублей. Экономист напомнил, что в июле российские власти полностью отказались от доллара на балансе Фонда национального благосостояния.