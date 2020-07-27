facebook_pixel
    27 июля 2020, 14:05

    Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов 27 июля

    Полина Петрова

    Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов, сообщил сайт RT.
    Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов 27 июля

    Как уточнили аналитики, стоимость фьючерсов на нефть WTI за сентябрь уменьшилась на 0,15% и составила 41,23 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,14%, до 43,28 доллара за баррель.

    Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович сообщил со ссылкой на данные Министерства энергетики США, что коммерческие запасы нефти в государстве находятся на рекордном уровне в 541 миллиона баррелей, пишет сайт «Экономика сегодня».

    Новости SMI.FM