Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов 27 июля

Как уточнили аналитики, стоимость фьючерсов на нефть WTI за сентябрь уменьшилась на 0,15% и составила 41,23 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,14%, до 43,28 доллара за баррель.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович сообщил со ссылкой на данные Министерства энергетики США, что коммерческие запасы нефти в государстве находятся на рекордном уровне в 541 миллиона баррелей, пишет сайт «Экономика сегодня».