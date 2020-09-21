Мировые цены на нефть обрушились

К вечеру понедельника мировые цены на нефть ускорили свое падение. Это произошло на фоне опасений второй волны коронавирусной инфекции.

Как пишет РИА «Новости», на 18:06 по Москве стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 4,06%, — до 41,4 доллара за баррель, а марки WTI — на 4,45%, до 39,48 доллара за баррель. Цена октябрьских контрактов нефти WTI также подешевела — на 4,14%, до 39,41 доллара за баррель.

По мнению агентства, нефтяные трейдеры остерегаются, что начало «второй волны» коронавируса окажет давление на всю глобальную экономику, в частности это коснется спроса на сырье. Помимо этого дополнительное давление на цену черного золота оказывает информация о возобновлении добычи в Ливии.

Курс доллара расчетами на «завтра» 18:36 по Москве вырос на 78 копеек — до 76,53 рубля, евро — на десять копеек и составил 89,77 рубля.

Сегодня днем стоимость евро поднялась выше 90 рублей. Однако эксперты уверены, что на жизни россиян это никак не отразится.