Мировые цены на нефть начали снижаться

По информации специалистов, фьючерсы за август на нефть WTI уменьшились на 2,07% и составили 39,27 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent сократились на 1,83% — до 41,94 доллара за баррель.

По словам экспертов S&P Global Platts, цены понижаются по причине опасений новых экономических ограничений на фоне распространения коронавирусной инфекции. Уточняется, что новые ограничения уже введены в Калифорнии, Филиппинах, Гонконге и Австралии. В настоящий момент в этих государствах наблюдается резкий прирост случаев инфицирования, пишет «Газета.ру».