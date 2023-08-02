Деньги 02 августа 2023, 16:13 Мировые банки заработали приличную сумму на сбежавших из России компаниях Vali Analytics: мировые банки заработали 6 млрд долларов на торговле рублем в 2022 году Википедия

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Крупнейшим банкам мира пошло на руку то, что из России поспешно стали уходить иностранные компании и инвесторы. Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на исследование экспертов Vali Analytics.

Пока уходившие из России компании и инвесторы пытались быстро обменять рубли на доллары, валютные трейдеры ведущих зарубежных организаций заработали порядка шести миллиардов долларов.

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Многие банки мира начали продавать американскую валюту с огромной наценкой. Чтобы обойти санкции Запада, валютные трейдеры использовали кредиторов, расположенных в постсоветских и дружественных России странах. Как уточнили в материале, речь идет о банках Казахстана «Народный сберегательный банк», «Первый центральный банк Джусан Банк», Kaspi.kz и «Америабанк» Армении.

Последние фактически работали посредниками. Эти кредитные организации скупали доллары в российских банках по местному курсу обмена, который зачастую был гораздо ниже иностранных котировок. Приобретая дешевую американскую валюту на Мосбирже, они отправляли ее на торговые площадки Великобритании и США.

В среду, 2 августа, на торгах Московской биржи курс евро превысил 102 рубля. Доллар вырос до 93,36 рубля.