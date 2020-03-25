Мировые аналитики назвали Россию самой устойчивой к внешним шокам

Плюсы нашей страны — гибкий курс и большой объем иностранной валюты в резервах, уверены аналитики.

По прогнозам экспертов агентства, в России дефицит бюджета по итогам 2020 года не превысит 1% ВВП. Другие страны-добытчики нефти не смогут похвастаться такими показателями.

В Ираке и Кувейте ожидается снижение поступлений на 10% ВВП, в Омане, Катаре, Азербайджане, Саудовской Аравии — на 4-8%. При этом, в последней стране специалисты прогнозируют увеличение госдолга на 30% ВВП.

В России, несмотря на удручающие прогнозы некоторых аналитиков, дела идут неплохо. Особенно если сравнивать, к примеру, с кризисом 2014 года. Экономисты Moody’s отметили, что валютные резервы Банка России на конец 2019 года покрывали 90% общего внешнего долга. В 2014 — резервов было на 55% от общего долга.

Тем не менее мировой нефтяной кризис назвали худшим за 100 лет. И причина здесь не только выход России из сделки ОПЕК+, но и ситуация с пандемией коронавируса, которая затронула все сферы жизнедеятельности во всем мире.

Ранее вице-премьер страны Андрей Белоусов заявил, что в обвале рынка виноваты страны Персидского залива.