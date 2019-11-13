Мировому спросу на нефть предрекли рост на 7% к 2025 году

Спрос на нефть во всем мире к 2025 году вырастет на 7%. В цифрах это значит, что он возрастет на 6,6 миллиона баррелей в сутки — до 103,5 миллиона баррелей в сутки. Такой прогноз составило Международное энергетическое агентство (МЭА).

Леонтьев оценил исследование Saudi Aramсо о самой дорогой добыче нефти Подробнее

Эксперты МЭА считают, что к 2040 году спрос подскочит до 106,4 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, организация практически не поменяла прошлогоднюю оценку темпов роста.

При этом объем нефти, который добывают страны-участники ОПЕК, к 2030 году снизится до 47%. Такие показатели возможны из-за повышения добычи сланцевой нефти и угля в Соединенных Штатах. На их долю придется 85% прироста добычи нефти в мире к 2030 году. Еще 30% — ожидаемый прирост газа. Агентство считает, что эти факторы укрепляют позиции Штатов в качестве экспортера обоих видов топлива.

«Но каким бы путем ни шла энергетическая система, в ближайшие годы мир будет в значительной степени зависеть от поставок нефти с Ближнего Востока», — сказано в докладе организации.

МЭА в марте 2019 года прогнозировало дефицит нефти на международном рынке из-за сокращения добычи топлива в Венесуэле и увеличении спроса. Тем не менее во втором квартале организация заявила о возможном росте спроса по отношению к объему поставок на 500 тысяч баррелей в сутки. В тот момент снижение посчитали несерьезной угрозой. Ведь у других стран ОПЕК оставались возможности увеличить добычу топлива, которую пришлось сократить в рамках соглашения ОПЕК+.

В ОПЕК входят 14 государств: Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт, Ливия, Иран, Ирак, Венесуэла, Алжир, Ангола, Габон, Конго, Нигерия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.