Мировому спросу на нефть предрекли рост на 7% к 2025 году
Леонтьев оценил исследование Saudi Aramсо о самой дорогой добыче нефтиПодробнее
Эксперты МЭА считают, что к 2040 году спрос подскочит до 106,4 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, организация практически не поменяла прошлогоднюю оценку темпов роста.
При этом объем нефти, который добывают страны-участники ОПЕК, к 2030 году снизится до 47%. Такие показатели возможны из-за повышения добычи сланцевой нефти и угля в Соединенных Штатах. На их долю придется 85% прироста добычи нефти в мире к 2030 году. Еще 30% — ожидаемый прирост газа. Агентство считает, что эти факторы укрепляют позиции Штатов в качестве экспортера обоих видов топлива.
«Но каким бы путем ни шла энергетическая система, в ближайшие годы мир будет в значительной степени зависеть от поставок нефти с Ближнего Востока», — сказано в докладе организации.
МЭА в марте 2019 года прогнозировало дефицит нефти на международном рынке из-за сокращения добычи топлива в Венесуэле и увеличении спроса. Тем не менее во втором квартале организация заявила о возможном росте спроса по отношению к объему поставок на 500 тысяч баррелей в сутки. В тот момент снижение посчитали несерьезной угрозой. Ведь у других стран ОПЕК оставались возможности увеличить добычу топлива, которую пришлось сократить в рамках соглашения ОПЕК+.
В ОПЕК входят 14 государств: Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт, Ливия, Иран, Ирак, Венесуэла, Алжир, Ангола, Габон, Конго, Нигерия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.