Мировому рынку нефти предрекли шок из-за предельных цен на топливо

Россия не станет продавать нефть себе в убыток, если страны G7 попытаются установить предельные цены на топливо. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

По словам Панкина, мировой рынок нефти «испытает шок с резким взлетом котировок». Именно этого так боятся инициаторы введения потолка стоимости энергоносителей, сообщает ТАСС.

«Если группа „Семи“ попытается реализовать свои волюнтаристские антирыночные планы установления предельных цен на российскую нефть, наша страна, естественно, не будет продавать ее себе в убыток», — отметил замминистра.

Быстрые действия ЦБ РФ по введению контроля за движением капитала и резкому повышению процентных ставок стабилизировали рубль, а рост цен на нефть компенсировали дисконт, с которым Россия продает энергоносители Китаю и Индии.

По оценке Международного энергетического агентства, уровень добычи нефти в России снизился всего на 3%.