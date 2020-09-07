Мировой экономике предрекли новые проблемы из-за коронавируса

Мировую экономику до конца 2020 года ждут новые проблемы. Средства поддержки бизнеса и работников иссякают, а на рынке труда возможны серьезные перемены. Свою роль сыграет и слабый потребительский спрос.

Об основных опасениях из-за угроз экономике мира рассказали финансовые аналитики агентства Bloomberg.

Правительства многих стран вложили в поддержку экономической ситуации на нормальном уровне почти 20 триллионов долларов. И сейчас, по мнению советника по глобальной экономике Pacific Investment Management Co Йоахима Фелса, наблюдается ее пиковый рост. Неплохие показатели в США, Китае, Германии и других государствах.

Сохранить рост экономики вряд ли удастся без соответствующих действий для ее стимулирования во всем мире: средств на поддержку бизнеса и работников уже не хватает. Серьезные перемены не в пользу работников произойдут, поскольку предприятия будут нуждаться в переоборудовании производства. Им также понадобиться перераспределение ресурсов и переподготовка сотрудников.

Мировой экономике в оставшиеся месяцы 2020 года угрожает не только безработица. Менее устойчивыми ведущие экономики становятся из-за слабого потребительского спроса. Например, в Китае, где коронавирус удалось локализовать несколько месяцев назад, потребители не спешат тратить деньги. Банки сообщают о растущих долгах и худшем за последние 10 лет падении прибыли.

Европейские предприятия стараются сократить свои расходы, поскольку спрос слабеет, а цены снижаются. Из-за этого падают показатели финансовой активности. Во Франции и Германии продлены программы поддержки работников, а Великобритания заявила о ее завершении в октябре. Под ударом окажутся миллионы рабочих мест.

Постепенный отток средств чрезвычайной экономической поддержки окажет влияние и на фондовые рынки: они могут скоро «просесть». Прогнозам аналитиков сопутствует информация о периодических вспышках коронавируса в мире.