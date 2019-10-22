Мировое благосостояние побило рекорд в 2019 году

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За этот период мировое благосостояние увеличилось на 9,1 триллиона долларов, или на 2,6%. Однако оно росло быстрее, чем увеличивалось население.

Наиболее высокие темпы повышения благосостояния в расчете на душу населения показала Швейцария. Там на человека приходится 17,79 тысячи долларов. Следом за ней идут США с 11,98 тысячи долларов. А вот худший показатель продемонстрировала Австралия, где он упал на 28,67 тысячи долларов. Колебания объясняются изменениями курсов обмена валют.

К середине 2019-го в мире насчитывалось 46,8 миллиона человек, состояние которых превысило миллион долларов. А значит, за год олигархов стало больше на 1,1 миллиона.

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По большей части долларовые миллионеры появлялись в США, они обеспечили свыше половины общемирового повышения. Так, в Америке прибавилось 675 тысяч богачей из этой категории. Благодаря этому их общее число достигло 18,614 миллиона. Это превзошло совокупный показатель новых миллионеров девяти стран рейтинга — Японии, Китая, Германии, Нидерландов, Бразилии, Индии, Испании, Канады и Швейцарии.

В то же время с большими суммами пришлось распрощаться обеспеченным людям из Австралии, Великобритании, Турции. Также отток миллионеров заметили в Саудовской Аравии, Гонконге, Франции и Греции.

В России жило 3,12 тысячи человек со сверхкрупным частным капиталом.

В ближайшие пять лет мировое благосостояние увеличится примерно на 27%. Таким образом, в 2024 году оно достигнет 459 триллиона долларов, прогнозирует Credit Suisse.