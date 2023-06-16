Деньги 16 июня 2023, 08:50 Мировая рецессия неизбежна. Что будет с экономикой в России? Инвестстратег Суверов рассказал, как мировая рецессия повлияет на экономику России Freepik

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Экономических проблем на западе становится больше: инфляция, рост безработицы, высокая вероятность банковского кризиса. Все это говорит, что приближается мировая рецессия. Инвестиционный стратег Сергей Суверов в беседе с «Российской газетой» заявил, что она повлияет на российскую экономику через цены на нефть.

Снижение спроса приведет к тому, что они рухнут, объяснил эксперт, как итог — понижение курса рубля.

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«Это не только увеличит риски разгона инфляции, но и повлияет на прибыли сырьевых компаний и доходы бюджета», — написало издание.

Суверов добавил, что по его мнению, нивелировать риски России поможет Восток.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова заявила, что в первую очередь рецессия отразится на странах Запада, которые привыкли к определенной экономической модели, а Россия умеет адаптироваться и подстраиваться под новые реалии. Сейчас у страны много инфраструктурных проектов, работает политика импортозамещения.

«России вряд ли стоит опасаться рецессии», — сказала она.

Специалист подчеркнула, что важным условием для экономического роста страны является именно развитие внутреннего рынка, что сейчас происходит в России.

Российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации. Трансформация идет быстрее, чем ожидалось, а негативные прогнозы не оправдались, рассказывала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она также отмечала, что предприятия смогли подстроиться по новые условия и продолжили функционировать.

Кроме того, большая часть крупных компаний в России внедрила искусственный интеллект в своей деятельности. Страна оказалась одним из мировых лидеров в разработке и внедрении ИИ в медицине, незаменимым помощником интеллектуальные машины стали в сельском и жилищно-коммунальном хозяйствах.