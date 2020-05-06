Такие показатели превысят ущерб мирового кризиса 2008–2009 годов, заявил Джентилоне. По его прогнозам, в странах Евросоюза дефицит бюджета достигнет 8,5% от ВВП по сравнению с показателем в 0,6% в 2019 году. При этом больше всего могут пострадать ВВП Греции, Испании и Италии.

О том, что мировая экономика будет переживать один из самых серьезных кризисов, говорили не раз различные эксперты. Многие уверены: глобальный кризис только начинается, и по своим масштабам он может превзойти проблемы в экономике в 2008–2009 и 1981–1982 годах.

Японские политики предрекли миру кризис, какого не было со времен Второй мировой войны.