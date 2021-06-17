Миронов опроверг сообщения о разрешении властей отстранять непривитых москвичей без зарплаты

Власти не разрешали отстранять не привитых от коронавируса сотрудников без заработной платы. СМИ неправильно истолковали комментарий уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергея Миронова.

Об этом Миронов сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Он подчеркнул, что журналисты неправильно поняли и перепутали слова, а сама информация не соответствует действительности.

Миронов уточнил, что рассказал о правах работодателя отстранять сотрудников без сохранения зарплаты на основании требований санитарного врача. Если работодатель не отстранит непривитого сотрудника, ему придется заплатить штраф в размере до одного миллиона рублей или закрыть ресторан на 90 дней.

«Предпринимателю в принципе не осталось никаких других вариантов, в том числе согласно этому нормативному акту, он имеет право на отстранение. Именно это я и прокомментировал. А почему-то решили, что это власти Москвы», — пояснил он.

Ранее СМИ сообщили, что власти Москвы одобрили решение предпринимателей отстранять работников, отказавшихся от вакцинации, без выплаты заработной платы.