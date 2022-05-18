Доллар используется в расчетах по всему миру, однако это может измениться, если страны начнут вести расчеты в национальной валюте. Об этом агентству «Прайм» заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Власти США попали в собственную ловушку. Они заблокировали золотовалютные резервы России и подтолкнули тем самым другие страны к уходу от доллара. Американцы фактически показали, что могут сделать то же с любым другим государством, например с Китаем или Индией. Сейчас все ресурсы оплачиваются в долларах, от нефти до золы, но ситуация может измениться.

«Будет выстраиваться новый консенсус в мировой торговле, где не будет подавляющего доминирования доллара и евро», — сказал эксперт по инвестициям.

Эффект будет заметен в ближайшее время. Понадобится всего 10 лет, чтобы объем торговли в долларах и евро сократился с 75 до 50%.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов объяснил, почему доллар по 60 рублей может навредить российской экономике. Он назвал оптимальный курс.