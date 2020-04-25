Помощник президента Максим Орешкин оценил экономическую ситуацию, которая сейчас происходит во всем мире. В интервью телеканалу «Россия 1» он заявил, что кризис из-за пандемии коснулся практически всех стран в одно и то же время. Таких потрясений не было с 40–50-х годов прошлого столетия.

«Падение мирового ВВП будет гораздо глубже, чем оно было в кризис 2008–2009 годов. По сути, это кризис таких объемов впервые со времен Второй мировой войны», — заявил Орешкин.

Он отметил, что сейчас можно наблюдать, как быстро растет безработица во многих странах. Это происходит за очень короткое время, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сильнейший кризис со времен Второй мировой предрек и японский министр. Он заявил, что последствия ощутят на себе все без исключения государства.

Накануне пандемию со Второй мировой войной сравнил американский ветеран. Он считает, что сейчас самое время объединиться России и США в борьбе с инфекцией.

О рекордных показателях безработицы уже заявляли некоторые страны. Так, в США ее уровень достиг 20%.