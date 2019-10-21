Мир оповестили о грядущем «финансовом армагеддоне»

Грядет новый мировой финансовый кризис, причина которого в нынешней денежно-кредитной политике. Так считает бывший глава Банка Англии, который уверен в скором повторении экономического хаоса в 2008–2009 годах.

Экс-глава Банка Англии Мервин Кинг уверен, что мир погрузится в «финансовый армагеддон», если продолжит придерживаться новой «ортодоксальности денежно-кредитной политики» и прикрываться иллюзией, что это ведет к повышению безопасности банковской системы, передает The Guardian.

Кинг уверен, что если финансовая система продолжит развиваться в таком духе, то мир ждет глобальный кризис. По масштабу он сравним с «армагеддоном» в 2008–2009 годах. Особенно от потенциального кризиса пострадает США, передает «Газета.ru».

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Для Америки ситуация усугубилась из-за ведения торговой войны с Китаем, а также политических конфликтов с Францией и Германией.

По словам банкира, проблем можно избежать, если конгресс ограничит действия Федеральной резервной системы США в выдаче кредитов, отметил сайт Ura.ru.