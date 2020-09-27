Минздрав опроверг слухи о несвоевременных выплатах медикам, борющимся с коронавирусом

Министерство здравоохранения России опровергло информацию о том, что некоторые медики не получили выплаты за работу с больными COVID-19. Ведомство контролирует все перечисления.

«Минздрав России в постоянном режиме контролирует начисление дополнительных выплат медицинским работникам и водителям скорой помощи, оказывающим помощь пациентам с COVID-19», — заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В ведомстве заявили, что тщательно контролируют все поступления из федерального бюджета, получение денег регионами и перечисление средств на счета медицинских учреждений.

Ранее стало известно, какой витамин снижает риск смерти от коронавируса. Об этом сообщил «Царьград». Речь идет о витамине D. Достаточное количество этого элемента в организме человека обеспечит более легкое течение болезни. В ходе исследования ученые изучали состояние 235 пациентов в возрасте от 40 лет. Выяснилось, что больные, которые не имели дефицита витамина D в крови, справились с заболеванием гораздо лучше, чем остальные.