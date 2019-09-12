Минздрав изменит правила покупки жизненно необходимых лекарств

Минздрав изменит закупочные документы при объявлении конкурсов на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Такая мера понадобилась после того, как в 2019 году 30% тендеров на такие препараты не состоялись.

По информации РБК, Минздрав уже подготовил новый приказ. Его содержание обсуждалось в департаменте лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий ведомства.

Без угрозы для матерей. Как закупка Россией зарубежных лекарств поможет семьям тяжелобольных детей Подробнее

Сейчас при определении начальной максимальной цены контракта (НМЦК) заказчики поставок должны ориентироваться на данные «Единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов для медицинского применения». В Минздраве признали, что этот справочник не доработан, однако часть учреждений продолжила использовать его данные. В итоге за первые полгода без заявок остались почти 47 тысяч тендеров, причем это почти в два раза больше, чем в 2018-м.

После вступления в силу нового приказа заказчики должны будут, кроме НМЦК, устанавливать начальную цену за единицу товара. Таким образом в ведомстве надеются избежать повторения ситуации, что указанная цена невыгодна для рынка.

Теперь поставщики боятся, что при запросе цен на лекарства заказчики не будут указывать количество необходимых препаратов. Это приведет к тому, что компании не смогут выполнить заказ в нужном объеме, а это грозит им включением в реестр недобросовестных поставщиков.