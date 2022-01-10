Минцифры поддержало идею временно отменить роуминг для россиян в Казахстане

Российское Минцифры поддержало отмену платы за роуминг для россиян, которые находятся в Казахстане с 5 по 19 января. Таковы данные главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

По его словам, оказавшись в условиях беспорядков, россияне были вынуждены долгое время дозваниваться до российских дипмиссий, авиакомпаний, родственников и друзей.

«В условиях международного роуминга — все это вылилось в весьма ощутимые расходы для людей, и без того переживших серьезные испытания», — подчеркнул Хинштейн. При этом, по его словам, важно не породить возможностей для злоупотреблений, как для абонентов, так и для операторов.

Ранее сообщалось, что сотовые операторы намерены увеличить тарифы за свои услуги. Ценник вырастет уже в начале 2022 года. По данным двух источников, цены вырастут на 8–10%, третий источник сообщил о подорожании тарифов на 6%. Что касается самих сотовых операторов, то они либо отрицают грядущее повышение, либо никак его не комментируют.