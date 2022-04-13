Минцифры направит 647,3 млн рублей на господдержку электронных СМИ в этом году

Более 640 миллионов рублей направят в этом году на господдержку электронных СМИ. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

«В этом году министерством предусмотрено 647,3 миллиона рублей на поддержку социально значимых телевизионных, радио и интернет-проектов», — говорится в сообщении министерства в Telegram.

В ведомстве уточнили, что получили уже более 400 заявок. По решению конкурсной комиссии господдержку получат 115 организаций. Средства пойдут на реализацию 225 социально значимых проектов по приоритетным направлениям государственной политики, пояснили в пресс-службе.

В том числе финансирование получат 128 проектов из 30 российских регионов. На эти цели направят 166,2 миллиона рублей.

«Соглашения будут заключаться в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами „Электронный бюджет“», — добавили в Минцифры.