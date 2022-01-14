Минтруд установил размер индексации социальных выплат. Он составит 8,4%. Эта цифра равна показателям инфляции за 2021 год, написала «Российская газета».

Сумма социальных выплат каждый год устанавливается именно в феврале, потому что она зависит от уровня прошлогодней инфляции. Подсчеты традиционно завершаются в первой половине января. Росстат сообщил, что уровень инфляции по итогам 2021 года составил 8,4%.

В первую очередь регулируются ежемесячные выплаты россиянам-льготникам. В их число входят инвалиды, ветераны войны, лица, подвергнутые радиационному излучению, герои Советского Союза и России, герои Социалистического Труда и некоторые другие группы. Всего таких жителей в стране около 15 миллионов.

Индексации подвергается и входящий в состав ежемесячной денежной выплаты комплекс социальных услуг. Он может быть представлен в денежной форме по закону. Также с февраля растет пособие на погребение, на которое могут претендовать родные умерших неработающих пенсионеров. Будут увеличены и размеры пособий по беременности, родам и уходу за ребенком возраста до полутора лет для неработающих граждан и единовременное пособие при рождении ребенка. Материнский капитал также предложили повысить на 8,4%.