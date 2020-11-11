Минтруд спрогнозировал МРОТ выше 14 тысяч рублей к 2023 году

Размер минимальной зарплаты в России к 2023 году повысится до 14 176 рублей. Такое заявление сделал замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

«Это значение у нас прогнозируется на уровне 14 176 рублей при темпе роста в том году 105,8 [процента] соответственно», — сказал Пудов во время обсуждения законопроекта о новой методике расчета МРОТ на заседании Государственной думы. Его процитировало РИА «Новости».

По словам замминистра, если медианный доход будет расти ниже инфляции, то прожиточный минимум следующего года не может быть ниже текущего.

Ранее 11 ноября Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике подсчета МРОТ. Так, с 1 января следующего года минимальная зарплата подрастет с сегодняшних 12 130 рублей до 12 792 рублей.

МРОТ должны рассчитывать, учитывая значения медианной зарплаты за предыдущий год. Соотношение медианного размера оплаты труда и медианной зарплаты пересматривают как минимум раз в пять лет.

Медианный доход — это величина, при которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже. Специалисты считают этот показатель более справедливым, чем средний доход, в котором смешиваются деньги бедных и богатых. Если законопроект примут, то прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства граждан. Он будет повышаться по мере роста благосостояния людей.