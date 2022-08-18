Минтруд РФ обновил прогноз о росте напряженности на рынке труда

Пик роста напряженности на рынке труда в России произойдет к концу текущего — началу следующего года. Об этом со ссылкой на проект распоряжения правительства сообщил ТАСС.

«Учитывая динамику изменения ситуации с занятостью населения, Минтруд России прогнозирует смещение пика роста напряженности на рынке труда на конец 2022 года — начало 2023 года», — говорится в документе.

Минтруд подчеркнул, что необходимо принять меры для поддержки занятости населения, а особенно тем, кто лишился рабочего места в связи с ликвидацией компании или сокращением штата. Для этого продолжится реализация программ по организации переобучения и дополнительного профессионального образования для работников промышленных предприятий.

Обучение организуют власти регионов. По данным на июль, договоры заключили с 17 232 соискателями, всего 13,8% от плана. На курсы направили 8939 человек, их окончили 4152 человека. В связи с недостаточным количеством участников Минтруд предложил пересмотреть план по числу участников программы с 125 до 35,1 тысячи человек, а финансирование — с 7,373 до 1,667 миллиарда рублей.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников ранее предупредил, что осенью уровень безработицы повысится, сообщило Nation News. Однако волноваться не стоит, рост будет незначительным.