Минтруд разработал более 40 способов покрыть дефицит ПРФ и ФСС

Минтруд разработал собственные перечни источников, из которых можно покрыть дефицит средств Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Документ, который оказался в распоряжении «Известий», изучили журналисты.

По мнению ведомства, есть несколько десятков способов повлиять на текущую ситуацию. Можно уменьшить объемы пенсионных накоплений, которые хранятся на банковских депозитах. Можно также начать продавать акции фондов — этот процесс в стране уже запущен.

Эксперты считают, что в России постепенно начинают наводить порядок в данной сфере. Но полностью разобраться с вопросом дефицита двух жизненно важных фондов удастся еще нескоро.

Специалисты уверены, что для решения проблемы нужно сначала четко выделить ее причины. После этого в стране необходимо создать единую систему, которая больше не допустит возникновения дефицита средств.

Жителей России, которые получают пенсию на банковскую карту, уже до конца недели ждет единовременная выплата. Ее размер составит 10 тысяч рублей, она полагается всем пенсионерам, в том числе работающим.