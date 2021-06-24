Минтруд рассказал о правилах выплаты пособий одиноким родителям и будущим мамам

Прием заявлений на выплату пособий беременным женщинам в сложной финансовой ситуации и одиноким родителям детей возрасте от восьми до 17 лет начнется 1 июля. Как сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты, размер пособия для будущих мам составит половину прожиточного минимума взрослого человека, пособие для одиноких родителей — половину прожиточного минимума ребенка.

На пособие могут рассчитывать женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности. При условии, что доход на одного человека в семье не превышает прожиточного минимума. Деньги начисляются с месяца постановки на учет, включая полный месяц, на который приходится рождение ребенка.

Пособие для одиноких родителей начисляется, если доход в семье меньше прожиточного минимума. При этом учитывается имущество, которое есть в распоряжении семьи.

Выплаты могут получить одинокие родители с детьми, если жилая площадь на каждого члена семьи менее 24 квадратных метров. Пособие назначается на каждого ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.

Подать заявление на получение средств имеют право одинокие опекуны детей-сирот при условии, что они полностью обеспечивают ребенка.

Это пособие поступает на счет ежемесячно, но каждый год его надо продлевать. Выплата регулярно индексируется.

Подать заявление можно через портал Госуслуг или в территориальных отделениях Пенсионного фонда.