Минтруд рассказал, как получить путинские выплаты на школьников

Выплату в размере 10 тысяч рублей на школьников к 1 сентября можно будет получить только безналичным способом. Речь идет о деньгах, которые начислят родителям на детей от шести до 18 лет. Об этом сообщили на сайте Минтруда.

В ведомстве уточнили, что перечислять единовременные выплаты на детей начнут с 16 августа. Большинство семей получат деньги именно в этот день, но только безналично.

«Только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата — единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы „Мир“», — сказано в сообщении.

Заявления на получение выплат можно будет подать с 15 июля — через «Госуслуги» или клиентскую службу ПФР. Многие родители уже получили предзаполненные заявления в личном кабинете на «Госуслугах» — их нужно только проверить, чтобы подтвердить правильность данных.

Обратиться за выплатой можно до конца октября. При этом ребенку должно исполниться шесть лет не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет — не раньше даты выхода указа. Пособие положено детям школьного возраста независимо от того, ходят они в школу или нет. Например, родители шестилетнего ребенка получат деньги, даже если он еще не пошел в первый класс, а родители 17-летнего подростка — даже если он уже учится в вузе или колледже.

При этом семьи с детьми с ОВЗ в возрасте от 18 до 23 лет смогут получить выплату, только если ребенок продолжит обучение по общеобразовательным программам.