Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину

Потребительскую корзину в России предложили упразднить. С такой инициативой выступило Министерство труда и социальной защиты. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект разработан в связи с принятием федерального закона от 29 декабря 2020 года. Ведомство предложило признать утратившим силу приказ от 11 марта 2013 года «Об утверждении перечня продуктов питания — представителей для определения уровня потребительских цен на продукты питания при исчислении величины прожиточного минимума».

Кроме того, Минтруд предложил исключить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума (ПМ).

Раньше прожиточный минимум устанавливался ежеквартально, поскольку зависел от изменения стоимости потребительской корзины. Однако в конце 2020 года был введен новый порядок установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Теперь расчеты ведутся исходя из медианного дохода, а не из стоимости потребительской корзины.

Для МРОТ отношение к медианной зарплате составит 42%, для ПМ — 44,2%. Таким образом, МРОТ достигнет 12 792 рубля после нынешних 12 130, а ПМ по стране в целом — 11 653 рубля.

Прожиточный минимум — величина, которая используется для определения нижней границы пенсий, выплат и пособий семьям с детьми, инвалидам, льготникам.