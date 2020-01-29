Минтруд посчитал прожиточный минимум слишком большим и предложил его урезать

Минтруд предложил установить новые суммы прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года. На душу населения показатель составит 10 609 рублей. У трудоспособного населения он чуть больше (11 510 рублей), у пенсионеров — меньше (8 788 рублей). Прожиточный минимум для детей — 10 383 рубля.

Во втором квартале 2019 года величина прожиточного минимума составляла 11 185 рублей, в третьем — 11 012 рублей.

«Снижение величины прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания, используемых при исчислении величины прожиточного минимума», — сказано в документе, который опубликовал Минтруд.

В России почти на четверть снизились цены на картофель, на 18% стала дешевле капуста, на 29% — морковь и некоторые другие овощи, входящие в потребительскую корзину. Эксперты заметили уменьшение цен на свинину и курятину, а также на сахар. При этом молоко, молочные продукты и говядину теперь приходится покупать дороже.

От величины прожиточного минимума в России зависит МРОТ (минимальный размер оплаты труда), студенческие стипендии, социальные выплаты. Этот показатель учитывают при формировании бюджета страны, а также создании и реализации государственных социальных программ.