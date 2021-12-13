Минтруд подготовит новые предложения по индексации пенсии в 2022 году

Минтруд России начал подготовку новых предложений по индексации пенсии в следующем году. Основаниями для изменений станут итоги 2021 года, написал ТАСС.

«В соответствии с поручением президента Российской Федерации в настоящее время готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году по итогам 2021 года», — заявили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным министерства, с 2015 года инфляция в России составила 46%, а пенсии были повышены на 55%. Таким образом, индексация пенсии превысила рост инфляции на девять процентных пунктов.

Ранее депутат Госдумы от партии КПРФ Олег Смолин выразил мнение, что российское правительство недоплатило пенсионерам примерно 90 тысяч рублей из-за неправильной индексации. Он посчитал, что каждому пенсионеру с 2015 года якобы недоплачивали 9%.

Эту же точку зрения поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По его словам, к такому результату приводит индексация пенсии по прогнозам на инфляцию, а не по фактическому обесцениванию денег.