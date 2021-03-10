Минтруд подготовил предложения по индексации пенсий работающим россиянам

В Министерстве труда и социальной защиты РФ подготовили ряд предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. Правительство передало их для рассмотрения в администрацию президента, этот вопрос будет решен в ближайшее время, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

«Мы сформировали несколько предложений, направленных на увеличение пенсионного обеспечения работающих пенсионеров. Эти предложения мы соответствующим образом направили в правительство», — сообщил Котяков, выступая на заседании в Госдуме.

Министр отметил, что кабмин уже представил предложения в администрацию президента. Об этом сообщил ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2020 года поручил правительству подготовить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Глава государства назначил ответственным за подготовку доклада премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Кабмин проработал этот вопрос и подготовил предложения к 1 февраля.

Депутаты от ЛДПР ранее внесли в Госдуму законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам. Авторы документа предложили отменить предел для индивидуального коэффициента в три балла.