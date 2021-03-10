facebook_pixel
    10 марта 2021, 11:13

    Минтруд подготовил предложения по индексации пенсий работающим россиянам

    Александр Блинов

    В Министерстве труда и социальной защиты РФ подготовили ряд предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. Правительство передало их для рассмотрения в администрацию президента, этот вопрос будет решен в ближайшее время, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

    Минтруд подготовил предложения по индексации пенсий работающим россиянам

    «Мы сформировали несколько предложений, направленных на увеличение пенсионного обеспечения работающих пенсионеров. Эти предложения мы соответствующим образом направили в правительство», — сообщил Котяков, выступая на заседании в Госдуме.

    Министр отметил, что кабмин уже представил предложения в администрацию президента. Об этом сообщил ТАСС.

    Президент РФ Владимир Путин в декабре 2020 года поручил правительству подготовить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Глава государства назначил ответственным за подготовку доклада премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Кабмин проработал этот вопрос и подготовил предложения к 1 февраля.

    Депутаты от ЛДПР ранее внесли в Госдуму законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам. Авторы документа предложили отменить предел для индивидуального коэффициента в три балла.