Деньги 24 июня 2023, 01:19 Минтруд подготовил поправки об увеличении МРОТ на 18,5% Минтруд анонсировал поправки об увеличению МРОТ с 1 января 2024 года Freepik

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Министерство труда России подготовило поправки об увеличении минимального размера оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков. Его слова привел ТАСС.

«По поручению президента с 1 января 2024 года МРОТ возрастет на 18,5% и составит 19 242 рубля», — сказал он.

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Как отметил министр, Минтруд подготовил соответствующие поправки и их в ближайшее время в соответствии с процедурой вынесут на общественное обсуждение. После индексации размер МРОТ составит 19 242 рубля.

Котяков напомнил, что проект изменений в законодательстве составили по поручению президента России Владимира Путина. Об увеличении в 2024 году МРОТ глава государства заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Путина, в России нужно добиться увеличения минимального размера оплаты труда как минимум в два раза — это подтолкнет к росту заработных плат по стране в целом. Президент напомнил, что с 1 января 2023 года МРОТ увеличили до 16 тысяч 242 рублей в месяц (6,3%).