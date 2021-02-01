Минтруд подготовил план по индексации пенсий работающих россиян

Правительство подготовит доклад с итоговыми предложениями, которые представит президенту Владимиру Путину.

Подготовить предложения по индексации пенсий до 1 февраля российский лидер поручил правительству по итогам большой пресс-конференции, которая прошла в конце декабря 2020 года. Ответственным за подготовку доклада президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

В конце декабря Владимир Путин на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым согласился с предложением пересмотреть вопрос индексации пенсий работающих россиян.

Президент отметил, что отсутствие повышения выплат работающим пенсионерам несет в себе элементы несправедливости.

Индексации пенсий работающих пенсионеров прекратились 1 января 2016 года. На этот шаг власти пошли для сокращения дефицита Пенсионного фонда. Депутаты несколько раз вносили законопроекты о повышении пенсий работающих граждан, но каждый раз наталкивались на противостояние Минфина. Глава ведомства Антон Силуанов заявлял, что финансовая поддержка важнее тем, кто завершил свою трудовую деятельность.