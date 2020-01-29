Минтруд определил величину прожиточного минимума

Минтруд России подготовил проект приказа об установлении величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России за IV квартал 2019 года. Эта величина рассчитывается на основании потребительской корзины и данных Росстата. На социальные выплаты эта цифра никак не влияет.

Потребительская корзина в целом по России была установлена отдельным Федеральным законом в декабре 2012 года и с тех пор входящие в нее продукты не менялись. В корзину входят хлебные продукты, в том числе макароны и крупы, картофель, овощи и бахчевые, свежие фрукты, сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар, мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты в пересчете на молоко, яйца, растительное масло, маргарин и другие жиры, соль, чай, специи.

Согласно произведенным расчетам, фактически сложившаяся величина прожиточного минимума в целом по России за IV квартал 2019 года составила на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения — 11510 рублей, пенсионеров — 8788 рублей, детей — 10383 рубля.

«Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года не влияет на объем мер социальной поддержки граждан. Она нужна, главным образом, для мониторинга уровня жизни населения и расчета Росстатом уровня бедности за IV квартал 2019 года», — объяснили в Минтруде.

К слову, чтобы установить на федеральном уровне уровень минимальной оплаты труда, применяется другая величина. Эксперты в этом случае используют величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года. Эта величина считается максимально приближенной к среднегодовой. При этом для обоснования размера социальных выплат, формирования федерального бюджета применяется среднегодовая величина прожиточного минимума.

Как рассказали в Минтруде, сейчас ведомство готовит изменения в состав потребительской корзины. Новая потребительская корзина должна быть введена с 1 января 2021 года. Она будет приближена к рациональным нормам здорового питания. В ней планируется улучшить качество минимального набора продуктов питания.