Минтруд ограничит суммы, которые могут получить сотрудники в спорах с работодателям

Комиссии по трудовым спорам смогут устанавливать суммы взысканий не больше определенного порога, который установит Минтруд. Такая мера должна помочь в борьбе с мошенниками.

Зарплатные споры между работодателем и сотрудником в России решают специальные комиссии. Их вердикт оформляется в виде удостоверения или официального листа, с помощью которого можно получить в банке все нужные выплаты. Однако этим часто пользуются мошенники, передает РБК. Например, в октябре 2019 года Тинькофф Банк перевел более пяти миллионов рублей по поддельному листу трудовой комиссии.

Минтруд пока не пояснил, какой именно порог по выплатам будет установлен. Наибольший риск представляют суммы от 500 тысяч рублей. При этом Минюст предлагает свое решение проблемы: вообще лишить трудовые комиссии права обсуждать споры о зарплате и выносить по ним какие-то вердикты. Все полномочия будут переданы судам. Однако такая инициатива вызывает споры, потому что увеличится нагрузка на суды. К тому же трудовые комиссии рассматривают все вопросы гораздо быстрее.