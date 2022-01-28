Минтруд официально предложил объединить ПФР и ФСС в Социальный фонд России

Минтруд предложил создать на основе объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования Социальный фонд России. Об сообщили на сайте ведомства.

ПФР и ФСС уже сегодня занимаются рядом выплат, не связанных со страхованием, и идея их объединения обсуждалась на протяжении долгого времени.

Объединение в Единый государственный внебюджетный фонд «Фонд пенсионного и социального страхования РФ» (Социальный фонд России) запланировали с 1 января 2023 года.

Новая организация будет подотчетна Наблюдательному совету, в который войдут семь человек: представители профсоюзов, работодателей, Госдумы, Совета Федерации, правительства, координатор Российской трехсторонней комиссии и председатель объединенного фонда. Это принципиальная новация — первый прецедент публичного управления внебюджетным фондом, указали в Минтруде.

Создание фонда позволит повысить доступность услуг ПФР и ФСС, обеспечить единый и более высокий стандарт сервиса на базе клиентских служб, повысить прозрачность управления, ускорить цифровизацию социальной сферы и сократить расходы на содержание внебюджетных фондов.

Также со следующего года предлагается ввести единый тариф, предполагающий перечисление взносов для пенсионного и социального страхования единым платежом, передал RT.

Ранее в Минтруде подтвердили готовность к перерасчету пенсий по индексации на 8,6%, передавало РИА ФАН.