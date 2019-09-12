Минтруд объявил МРОТ на 2020 год
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Как сообщила «Российская газета», в четверг законопроект о МРОТ рассмотрит рабочая группа Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Если она его поддержит, документ внесут на рассмотрение Госдумы.
Минимальная зарплата должна быть равна прожиточному минимуму (ПМ) трудоспособного человека. Поскольку уровень ПМ меняется, размер МРОТ устанавливается ежегодно. При расчете минимального размера труда берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. Переход на такой порядок произошел в 2018 году.
Минтруд опубликовал расчеты по прожиточному минимуму в середине августа. Для трудоспособного населения уровень прожиточного минимума установлен в размере 12 130 рублей, для пенсионеров — 9263 рубля, для детей — 11 004 рубля. Уровень прожиточного минимума на душу населения — 11 185 рублей.
Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.