Минтруд назвал возможный размер новых выплат на детей от 8 до 16 лет

Размер новой выплаты на детей от восьми до 16 лет для семей с невысоким доходом составит 50, 75 или 100% прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по РФ это от 6000 до 12 000 рублей, отметил глава Минтруда.

О новых детских выплатах в своем праздничном обращении по случаю 8 Марта объявил президент России Владимир Путин. Глава государства заверил, что поддержка коснется всех семей с невысокими доходами и детьми от восьми до 16 лет включительно, передавало РИА ФАН. Планируется, что мера начнет действовать с 1 апреля 2022 года, а первые выплаты семьи получат в мае. Путин также напомнил, что в России уже действуют ежемесячные выплаты для беременных женщин, семей с низкими доходами и детьми в возрасте до семи лет, а также для родителей-одиночек с детьми от восьми до 16 лет, писала газета «Известия».

Инициативу президента поддержали в Госдуме. Член комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб заявила RT, что предложение Путина о новых выплатах — это очень хорошая помощь, такая мера поддержки является своевременной.

Путин ранее также заявил, что в ближайшее время в России создадут единую систему поддержки семей, писала «Газета.ru».