Минтруд назвал самые бедные регионы России

Наибольший уровень бедности наблюдается в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. При этом по всей стране уровень бедности за 2020 год достиг 12,1%. Об этом сказано в данных Минтруда, которые замдиректора департамента информационных технологий Андрей Лебедев представил на пленарной сессии форума «Сообщество».

Его слова процитировал ТАСС. По данным Минтруда, по итогам прошлого года доходы ниже прожиточного минимума были у 17,8 миллиона россиян. Это число — 12,1% от общего количества работоспособных граждан. При этом самый высокий уровень бедности зафиксировали в Туве — 34,1%, Ингушетии — 30% и Кабардино-Балкарской Республике — 24,2%. Кроме того, высокий уровень бедности отметили в Республике Алтай.

Самый низкий уровень бедности по стране зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Курской, Белгородской, Воронежской, Свердловской и Ярославской областях, Республике Татарстан, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском АО. В этих городах он составил от 5 до 10%.

Лебедев отметил, что многие семьи оказываются в замкнутом круге: они не могут дать детям хорошее образование из-за недостатка средств, а без знаний те не смогут сами выйти из бедности и обеспечить своих детей.

«Выход из этой бедности — это два фактора: максимально эффективная занятость, то есть в регионе должна таким образом быть выстроена социально-экономическая политика, чтобы тот же самый ученик, студент мог найти эффективную работу», — подчеркнул он.

По словам Лебедева, власти страны сейчас проводят цифровую трансформацию социальной сферы. Три главные цели той трансформации: оперативность предоставления выплат и пособий, удобство в их получении и адресность.