Минтруд анонсировал индексацию выплат и пособий после увеличения прожиточного минимума

Увеличение прожиточного минимума до 13 919 рублей на человека повлечет за собой автоматическую индексацию связанных с ним выплат и пособий. Об этом говорится в официальном заявлении министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Он напомнил, что в соответствии с решением президента России прожиточный минимум с 1 июня увеличится на 10% и составит 13 919 рублей. Это повлечет за собой рост социальных выплат, привязанных к этому показателю. Получателями этих средств являются 15 миллионов россиян.

«Те выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически. Дополнительные заявления для того, чтобы пересчитали пособия и выплаты подавать не потребуется», — подчеркнул Котяков.

Он напомнил, что сумма прожиточного минимума для работающих россиян составит 15 172 рубля, для пенсионеров — 11 970 рублей, для детей — 13 501 рубль.

Величину прожиточного минимума используют для вычисления размера выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, выплат на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет, федеральных и региональных доплат к социальной части пенсии. Также по размеру прожиточного минимума устанавливают нуждаемость при назначении социальных выплат.

Кроме повышения прожиточного минимума, с 1 июня повысятся пенсии неработающим пенсионерам, а с 1 июля проиндексируют минимальный размер оплаты труда.