Минтранс объяснил порядок возврата авиабилетов

Пассажир имеет право вернуть стоимость авиабилета, если рейс отменен или попадает на период запрета авиасообщений из-за коронавируса. Если рейс не отменен, а даты не попадают в период запрета — деньги возвращаются по условиям тарифа.

Об этом сообщается на сайте Минтранса РФ.

Для внутренних рейсов применяются такие же правила. Если рейс не отменен, отказ считается добровольным и деньги возвращаются по условиям тарифа.

Отказ пассажира от международной воздушной перевозки, которая должна состояться в период действия запрета международного авиасообщения, считается вынужденным, и провозная плата подлежит возврату. А отказ пассажира от международной воздушной перевозки, которая должна состояться после снятия запрета международного авиасообщения и при отсутствии факта отмены рейса перевозчиком, считается добровольным. В этом случае провозная плата возвращается пассажиру согласно условиям тарифа сообщение Минтранса

При этом некоторые авиаперевозчики компенсируют стоимость билета вне зависимости от условий тарифа. Например, «Уральские авиалинии» возвращает полную сумму бонусами для оформления будущих перелетов. А S7 предоставляет сертификаты на перевозку.

С 23 марта Россия ограничила авиасообщения со всеми странами. Ограничение не коснется только прямых рейсов до мировых столиц.