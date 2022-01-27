Минстрой скептически отнесся к идее тратить пенсию на жилье

Идея использования пенсионных накоплений для покупки жилья, которую ранее озвучили российские риелторы, требует проработки. Об этом сообщили в Минстрое России, заявление ведомства процитировала газета «Известия».

Идею правительству РФ предложили крупные игроки на рынке недвижимости. В пресс-службе министерства отметили, что трата пенсионных накоплений станет чувствительным вопросом для большинства россиян. Поэтому любые серьезные изменения следует водить только после детальной проработки с участием других органов власти и представителей общественности.

Эксперты согласились с подобным утверждением. При этом они привели примеры в мировой практике, которые могли бы прижиться на российской почве.

«В зарубежной практике, например, есть эффективный инструмент, который многие используют с целью пенсионных накоплений — фонды недвижимости (REIT). Внедрение этого инструмента в том виде, в котором он применен на Западе, могло бы и спрос поддержать, и повысить надежность пенсионных накоплений», — отметила заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

При этом эксперты полагают, что предложение несет в себе ряд системных проблем, которые сложно решить прямо сейчас.

Ранее крупные риелторские компании обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением использовать пенсионные накопления для покупки жилья в России. Предприниматели предложили создать федерального оператора по использованию средств пенсионных начислений на приобретение недвижимости, земельных участков и для строительства. Выдавать средства можно будет по принципу ипотеки до 20 лет (или до наступления пенсии) — полную необходимую сумму или часть.