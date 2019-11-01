Минск гармонизирует с Москвой денежно-кредитную политику

«В Белоруссии и в России должен быть один режим монетарной политики — это таргетирование инфляции (режим денежно-кредитной политики, который нацелен на ценовую стабильность — прим. ред.)», — подчеркнул специалист.

Каллаур напомнил, что этот режим в России уже действует, а в Белоруссии его еще надо ввести. Он сможет заработать лишь через два года, если законодательство, соответствующее этому режиму, будет приведено в порядок.